Помогите решить. Задача. Во вторник ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду-13 таких же курток.Всего на них израсходовали 72 м ткани.Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? заполни пропуски которые в ...
Математика
Помогите решить. Задача. Во вторник ателье сшили 11 одинаковых курток,а в среду-13 таких же курток.Всего на них израсходовали 72 м ткани.Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней? заполни пропуски которые в скобках. 1 квадратный м 50 квадратных дм=( )квадратных дм. 1 квадратный м 50 квадратных дм=( ) квадратных см.
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