2(3+а)-10 как раскрыть скобки и упростить,помогите)))

Математика
2(3+а)-10 как раскрыть скобки и упростить,помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2(а+2)-10=6(3-а)2а+4-10=18-6а8а=24а=3 

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