На столе лежало 8 мячей, 3 из них синие, остальные-красные? часть всех мячей составл??ют синие мячи? красные мячи?

Математика

На столе лежало 8 мячей, 3 из них синие, остальные-красные? часть всех мячей составл??ют синие мячи? красные мячи?

Автор: Гость