На столе лежало 8 мячей, 3 из них синие, остальные-красные? часть всех мячей составл??ют синие мячи? красные мячи?
Математика
На столе лежало 8 мячей, 3 из них синие, остальные-красные? часть всех мячей составл??ют синие мячи? красные мячи?
Ответ(ы):
Гость:
5 мячей красных :D :D :D
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