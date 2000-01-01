Разобрать по составу слово объезжал
Русский язык
Разобрать по составу слово объезжал
Ответ(ы):
Гость:
Об приставка езж корень а-суффикс л-суффикс прошедшего времени □-окончание
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