Королева, которая отказалась от престола в пользу ребёнка, носит титул королева-м??ть. А как зовут бывшего короля?

История

Королева, которая отказалась от престола в пользу ребёнка, носит титул королева-м??ть. А как зовут бывшего короля?

Автор: Гость