Королева, которая отказалась от престола в пользу ребёнка, носит титул королева-м??ть. А как зовут бывшего короля?

История
Королева, которая отказалась от престола в пользу ребёнка, носит титул королева-м??ть. А как зовут бывшего короля?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это королева нидерландов Беатрикс,ее супруг король Клаус фон Амсберг
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