Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.
Математика
Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 235•400 = 94000 см проезжает автомашина за 47 секунд. 2) 94000 см = 940 м 3) 940:47 = 20 м/с - скорость автомашины. 4) 20•3600:1000 =72 км/ч - скорость автомашины. Ответ: скорость автомашины 72 км/ч.
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Математика