Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.

Математика
Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 235•400 = 94000 см проезжает автомашина за 47 секунд. 2) 94000 см = 940 м  3) 940:47 = 20 м/с - скорость автомашины. 4) 20•3600:1000 =72 км/ч - скорость автомашины. Ответ: скорость автомашины 72 км/ч.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какой углевод выполняет записанную функцию в растительных клетках?
Ответить
Математика
А)5а-9в, если а=-4, в=1. Б)3м+7n, если m=-4.2, n=1.5 плеезз
Ответить
Русский язык
Продолжить текст.В тот зимний вечер у нас в семье украшаои ёлку
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение 250-3y=115
Ответить
Математика
1432 мен 2 нин кобейтиндисин 1078 кемиту ен киши торт танбалы санды 9 есе арттыру, сонда шыккан натижени 100 есе кемиту; 6432 мен 2 болиндисин "а" ...
Ответить