Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.

Математика

Колесо движущейся автомашины за 47 сек совершает 400 оборотов.Длина внешней окружности колеса 235 см.Какова скорость автомашины. С решением пожалуйста.

Автор: Гость