Какой углевод выполняет записанную функцию в растительных клетках?
Биология
Какой углевод выполняет записанную функцию в растительных клетках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В растительной клетке, в результате фотосинтеза образуется сахар, а из сахара образуется крахмал... То есть углевод выполняющий запасную функцию - крахмал!
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