Полотенца надо сочинить предложения на казахском языке

Қазақ тiлi
Полотенца надо сочинить предложения на казахском языке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен орамалмен бетімді сүрткенмін ,сосын таңғы ас жедім.
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