С какой целью на торце заготовки размечают восьмиугольник и затем строгают восьм??гранник?
Технология
С какой целью на торце заготовки размечают восьмиугольник и затем строгают восьм??гранник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы потом из выстроганного восьмигранника сделать шестнадцатигранник и затем окончательно скруглить. То есть это прием для получения круглых деталей
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