Сочинение на тему Геракл Плиизз помогите!

Гость: Гость:

Есть ли нас такие силачи но очень хитрые, да есть-его зовут Геракл он самых большой был в греции , сильный отважный смелый так же и добродушный но очень хитрый, потому что он может показать что он слабый не сможет поюеить неприятелей которые ему встретяться на пути.