Сочинение на тему Геракл Плиизз помогите!
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Сочинение на тему Геракл Плиизз помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть ли нас такие силачи но очень хитрые, да есть-его зовут Геракл он самых большой был в греции , сильный отважный смелый так же и добродушный но очень хитрый, потому что он может показать что он слабый не сможет поюеить неприятелей которые ему встретяться на пути.
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