На хлебозавод достааели 10 вагонов ржаной муки, по 50т. в каждом, и столько же вагоно?? пшеничной муки, по 48 т. в каждом. Объясни, что обозначают выражения: 50×10+48×10= (50-48)×10=
Математика
На хлебозавод достааели 10 вагонов ржаной муки, по 50т. в каждом, и столько же вагоно?? пшеничной муки, по 48 т. в каждом. Объясни, что обозначают выражения: 50×10+48×10= (50-48)×10=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50×10+48×10 означает сколько всего доставили муки.(50-48)×10= на сколько больше ржаной муки доставили чем пшеничной
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