На хлебозавод достааели 10 вагонов ржаной муки, по 50т. в каждом, и столько же вагоно?? пшеничной муки, по 48 т. в каждом. Объясни, что обозначают выражения: 50×10+48×10= (50-48)×10=

Математика

На хлебозавод достааели 10 вагонов ржаной муки, по 50т. в каждом, и столько же вагоно?? пшеничной муки, по 48 т. в каждом. Объясни, что обозначают выражения: 50×10+48×10= (50-48)×10=

Автор: Гость