По чпособу примыкания слова связаны в словосочетании
Русский язык
По чпособу примыкания слова связаны в словосочетании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примыкамие - способ соединительной связи, при котором неизменяемая часть речи примыкает к главному (наречие, к примеру) Идёт быстро - примыкание Идёт весной - управление (зависимое слово стоит в определённой форме по отношению к главному, изменяется только главное - идём весной, идти весной) Красивое платье - согласование (зависимое и главное слова согласуются в роде, числе и падеже - красивого платья, красивым платьям)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Может ли экономический объект быть экономическим продуктом,а продукт стать объектом?Привести примеры.
Математика
Одинаковые монеты разложили в виде равностороннего треугольника, так что каждая ??торона треугольника состоит из 20 монет. сколько всего монет
Қазақ тiлi