По чпособу примыкания слова связаны в словосочетании

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По чпособу примыкания слова связаны в словосочетании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примыкамие - способ соединительной связи, при котором неизменяемая часть речи примыкает к главному (наречие, к примеру) Идёт быстро - примыкание Идёт весной - управление (зависимое слово стоит в определённой форме по отношению к главному, изменяется только главное - идём весной, идти весной) Красивое платье - согласование (зависимое и главное слова согласуются в роде, числе и падеже - красивого платья, красивым платьям)
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