По чпособу примыкания слова связаны в словосочетании

Гость: Гость:

Примыкамие - способ соединительной связи, при котором неизменяемая часть речи примыкает к главному (наречие, к примеру) Идёт быстро - примыкание Идёт весной - управление (зависимое слово стоит в определённой форме по отношению к главному, изменяется только главное - идём весной, идти весной) Красивое платье - согласование (зависимое и главное слова согласуются в роде, числе и падеже - красивого платья, красивым платьям)