Найдите углы ромба если угол A в четыре раза меньше угла B.

Геометрия
Найдите углы ромба если угол A в четыре раза меньше угла B.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+B=180,                     B=4A A+4A=180 5A=180 A=36 B=36*4 B=144;  Ответ:  A=36;B=144
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