Салем хат атама калай жазам

Қазақ тiлi
Салем хат атама калай жазам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Салеметсизбе ата. Мен сизди катты сагындым. Осы каникулда мен сиздерге барамын. Мен ауылды жане сиздерди сагынганым соншалыкты типти созбен айтып жеткизе алмаймын. Ауылдын иысын сагындым. Ширкин тезирек каникул болса екен.
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