Срочно повагите англ яз

Английский язык
Срочно повагите англ яз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше сфотографируй,а то ничего не понятно
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