Какое количество теплоты выделится при охлаждении 15 алюминия на 60C
Физика
Какое количество теплоты выделится при охлаждении 15 алюминия на 60C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(t2-t1) c(алюминия)-920 m-15кг (t2-t1)=-60 Q=920дж/кг * 15кг * (-60) ответ будет в джоулях -828000 джоулей
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