Пожалуйста помогите перевести срочно очень срочно буду очень блогодарна про день рождение на русский даю 30 баллов 1 тапсырма

Гость: Гость:

9наверное из-за того,что я единственный сын в семье,мой лень рождение проходит как праздник.Празднуем два дня.В первый день приходят поздравить меня ролственники и друзья моих родителей,а во второй день мои друзья -одноклассники.А мама готовит блюда,а отец приносит с рынка все, что нужно к праздничному столу.Сегодняшный день начался с такой усердной готовки.Сегодня мой день рождение.Пришли гости.Все развлекались,говорили пожелания и дарили подарки.После ,как покушали мой дед дал благословение: Учись хорошо мысли шире будь справедлив и терпелив будь мастером своего дела будь умнее.будь смелее к трудностям.будь смелым в труде.будь верен своим обещаниям.будь достойным в своем окружении. Каждый день слышу благословение своего деда,но сегодняшнее особо тронул меня.Тронут его пожеланиями.Я очень доволен своим дедом.Нынешнее мое день рождение особенно запомнится с благословениями моего деда.