Какие недостатки в Митрофане в произведении "Недоросль" Дениса Ивановича Фонвизи??а.
Литература
Какие недостатки в Митрофане в произведении "Недоросль" Дениса Ивановича Фонвизи??а.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через Митрофана автор хотел показать грубость, невежество и деградацию дворянства. Главный герой был ленив, ничего не делал, только голубей гонял. Митрофан был абсолютно не образован, хотя в имении учителя и имелись.
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