Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции

Геометрия

Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции

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