Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции

Геометрия
Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 + 34 = 50см 16 × 2 = 32 50 - 32 = 18см Ответ: 1 основание = 50см, 2 основание = 18см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Пречислите волокна растительного происхождения
Ответить
Қазақ тiлi
Салем хат атама калай жазам
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите перевести срочно очень срочно буду очень блогодарна про день рождение на русский даю 30 баллов 1 тапсырма
Ответить
Биология
В молекуле ДНК аденина насчитывается 26%, нужно определить количество тимина и цит??зина.
Ответить
Литература
Какие недостатки в Митрофане в произведении "Недоросль" Дениса Ивановича Фонвизи??а.
Ответить