Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции
Геометрия
Из вершины тупого угла равнобедренной трапеции опустили высоту которая делит основание на отрезки 16 и 34 см. Найдите длины оснований трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 + 34 = 50см 16 × 2 = 32 50 - 32 = 18см Ответ: 1 основание = 50см, 2 основание = 18см.
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