Может ли экономический объект быть экономическим продуктом,а продукт стать объектом?Привести примеры.

Экономика
Может ли экономический объект быть экономическим продуктом,а продукт стать объектом?Привести примеры.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да может к примеру дерево , из него можно сделать парты стулья и т.д но есть одно но есть элементарный ответ к нему к примеру мы не можем из парты сделать дерево дерево объект карта эканомическоя.
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