Сделайте сочинение тарас бульба (тарас бульба в семье и в бояз

Гость: Гость:

Н. В. Гоголь создал бессмертное произведение о беззаветной любви к родной земле, о героизме и несгибаемой воле русского человека. Это повесть «Тарас Бульба». Главный герой повести старый казак Тарас Бульба – личность неординарная. Как пишет Гоголь, «это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами…» Тарас Бульба – это герой, рожденный временем. Суровый казак, созданный «для бранной тревоги и отличавшийся грубой прямотой своего нрава», он не баловал свою семью лаской и вниманием. Жена видела своего мужа дома два-три дня в год, а все остальное время проводил Тарас в боях или гульбе в Запорожской Сечи. Иногда по несколько лет не подавал он о себе никаких вестей. Но и тех нескольких дней дома жене Тараса хватало, чтобы узнать крутой нрав своего мужа. Она не знала ласки. Терпела лишь оскорбления и побои. Потому, рано состарившись, весь смысл своей жизни видела она в сыновьях. Но и этой радости лишил ее Тарас Бульба, отправившись с сыновьями в Запорожье. Старый казак был воином. Смысл своей жизни он видел в боях и сражениях за родную землю. Не «нежба» нужна была Бульбе, а битва, где можно показать казацкую удаль. Смелым и решительным был Тарас Бульба в бою. Сражаясь с врагами, он показывает чудеса храбрости и мудрость полководца. Видя, что силы противника превосходят казацкое войско и что готовы уже дрогнуть казаки, мужественный атаман с кличем поддержки объезжает все поле боя: «Есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки? » И словно новые силы вливает он своим кличем. Поднимаются казаки и бьют врага. Редеют их ряды, но не отступают отважные воины. И среди них, как могучий богатырь русский, сражается Тарас, подбадривая и словом, и делом. Невозможно победить такую силу духа, сломить такую волю, какими обладал казацкий атаман Тарас Бульба.