Текст про лягушка который искал родителей

Гость: Гость:

Итак, жил на свете маленький зеленый Лягушонок. И не было у него папы. Лягушонок сам решил найти себе папу, и отправился в Зоопарк. "Ведь там много разных зверей, и там, наверняка, можно найти папу" - думал Лягушонок. В Зоопарке Лягушонок первым делом отправился к клетке со Слоном. Ведь Слон - самый большой из зверей. Подобрался Лягушонок как можно ближе к ограде слоновника и закричал изо всех сил: - Слон! Ты такой большой, ты ешь много травы! Ты такой сильный! Ты поднимаешь тяжелые бревна! А я такой маленький и ем мошек. Давай, ты будешь моим папой? Слон даже не сразу разглядел Лягушонка. А когда разглядел, тогда усмехнулся и протрубил: - Я такой большой. Я ем много травы и поднимаю тяжелые бревна. А ты такой маленький, что я даже не вижу тебя. Как же я буду твоим папой? Вздохнул Лягушонок и поскакал к клетке с Жирафом. Подойдя поближе, он закричал, что есть мочи: - Жираф! Ты такой большой, у тебя такая длинная шея! Ты достаешь до самых верхушек деревьев! А я такой маленький, и прыгаю в траве. Давай, ты будешь моим папой? Жираф тоже не сразу разглядел Лягушонка. Он склонил свою длинную шею, чтобы получше рассмотреть, кто же кричит. А когда рассмотрел, рассмеялся и сказал: - Я такой большой! У меня такая длинная шея, что я достаю до верхушек деревьев. А ты такой маленький, что тебя и не разглядеть в траве. Как же я буду твоим папой? Расстроился Лягушонок и поскакал к клетке с Тигром. Он немножко боялся Тигра, но ему так хотелось иметь папу! Доскакав до Тигра, он долго набирался храбрости, а потом закричал: - Тигр! Ты такой большой и страшный! У тебя острые зубы и ты ешь мясо. Тебя все боятся! А я такой маленький и слабый. Давай, ты будешь моим папой. Тигр лениво зевнул (он был сыт), и презрительно прорычал: - Это смешно! Я такой большой и страшный! Я ем мясо! А ты такой маленький и слабый. Как же я буду твоим папой? Совсем расстроился Лягушонок. Даже почти заплакал. И поскакал в траву, прочь от этих зверей. Вдруг, видит, в траве сидит маленький зелененький Кузнечик. Лягушонок подскакал к Кузнечику и говорит: - Кузнечик-Кузнечик! Я такой большой, а ты такой маленький! Давай, я буду твоим папой? И Кузнечик согласился.