Количество книг на двух полках было одинаковым. Когда с первой полки переложили 18 книг на вторую, то на второй полке книг сталов 3 раза больше, чем на первой.Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Гость: Гость:

18:3=6(к.) 6 было на 2 Принимаем: количество книг на каждой полке по X. X-18 : (X+18)=3 - в этом уравнении записано то действие. которое произвели в задаче - то есть с одной полки убрали это записали, как X-18 На вторую добавили - это записали X+18. Разница между полками изменилась в 3 раза. Проще говоря: Одну полку делим на другую - получается 3 Решаем уравнение - ответ, действительно 36!.