Компетенция центральных органов:1)план автономизации сталина 2)план федерализаци?? ленина

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Компетенция центральных органов:1)план автономизации сталина 2)план федерализаци?? ленина
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Гость:
«Планом намечено создание в течение 1950—1965 гг. крупных государственных лесных защитных полос общим протяжением 5320 км, с площадью лесопосадок 112,38 тыс. га. Эти полосы пройдут: 1) по обоим берегам р.  Волги от  Саратова до  Астрахани — две полосы шириной по 100 м и протяженностью 900 км; 2) по водоразделу pp.  Хопра и  Медведица,  Калитвы и Березовой в направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на  Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 600 км; 3) по водоразделу pp.  Иловли и Волги в направлении  Камышин —  Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 170 км; 4) по левобережью р. Волги от  Чапаевска до Владимировы — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 580 км; 5) от Сталинграда к югу на Степной —  Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 570 км; 6) по берегам р.  Урала в направлении гора Вишневая — Чкалов —  Уральск —  Каспийское море — шесть полос (три по правому и три по левому берегу) шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяженностью 1080 км; 7) по обоим берегам р.  Дона от  Воронежа до  Ростова — две полосы шириной по 60 м и протяженностью 920 км; 8) по обоим берегам р.  Северского Донца от  Белгорода до р. Дона — две полосы шириной по 30 м и протяженностью 500 км.»

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