Компот сварили из 5 стаканов сахара, 12 стаканов воды и 3 стаканов ягод и получили 2 кг 500 г компота. Сколько взяли сахара, воды, ягод???
Математика
Компот сварили из 5 стаканов сахара, 12 стаканов воды и 3 стаканов ягод и получили 2 кг 500 г компота. Сколько взяли сахара, воды, ягод???
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Ответ:сахар625г,375грамм ягод ,1.500грамм воды
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