Компот сварили из 5 стаканов сахара, 12 стаканов воды и 3 стаканов ягод и получили 2 кг 500 г компота. Сколько взяли сахара, воды, ягод???

Математика

Компот сварили из 5 стаканов сахара, 12 стаканов воды и 3 стаканов ягод и получили 2 кг 500 г компота. Сколько взяли сахара, воды, ягод???

Автор: Гость