Решите с помощью уравнения задачи. Оксана задумала число.Если к этому числу приб??вить 43 и полученную сумму вычесть из числа 96,то получим число 25.Какое число задумала Оксана? Решите с помощью уравнения задачи. Ваня задума...
Математика
Решите с помощью уравнения задачи. Оксана задумала число.Если к этому числу приб??вить 43 и полученную сумму вычесть из числа 96,то получим число 25.Какое число задумала Оксана? Решите с помощью уравнения задачи. Ваня задумал число.Если к этому числу прибавить 27 и из полученной суммы вычесть 14,то получим число.Какое число задумал Ваня????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96-(x+43)=25 96-x-43-25 96-43-25=x x=28
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