Кому из граждан РФ предоставляется отсрочка
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Кому из граждан РФ предоставляется отсрочка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну студентам наверное. Когда школу закончишь и не поступаешь в высшее учебное заведение в армию забирают, а если поступить успеешь отсрочка даётся до полного окончания учебы
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