Кому из граждан РФ предоставляется отсрочка

Другие предметы
Кому из граждан РФ предоставляется отсрочка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну студентам наверное. Когда школу закончишь и не поступаешь в высшее учебное заведение в армию забирают, а если поступить успеешь отсрочка даётся до полного окончания учебы 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определить формулу алкена зная что его плотность по водороду равна 14
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуйста 150,151,153.Плизззззззз
Ответить
Русский язык
Проиллюстрируйте примерами исторические чередования согласных звуков (по одному примеру): СК//Щ, В//ВЛ, СТ//Щ, Г//Ж, Т//Ч//Щ, К//Ц//Ч, Д//Ж//ЖД,...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста составить слово из букв: А, Т, Р, Н, Е, П. пожалуйста помогите ог??омное спасибо
Ответить
Алгебра
-2x^2-6x-5 построить график данной функции
Ответить