Определить формулу алкена зная что его плотность по водороду равна 14
Химия
Определить формулу алкена зная что его плотность по водороду равна 14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
DпоH₂ = M(CnH₂n) / M(H₂) M(CnH₂n) = DпоH₂ * M(H₂) = 14*2 = 28 г/моль M(CnH₂n) = 12*n + 1*2n = 14n 14n = 28 n = 2 ⇒ C₂H₄ - истин. ф-ла алкена
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