Перечислите одномембранные органойды клетки и дайте им определения
Биология
Перечислите одномембранные органойды клетки и дайте им определения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) лизосомы 2) вакуоли 3) аппарат Гольджи 4) Эндоплазматическая сеть(ЭПС) вакуоли- это мембранный пузырек, заполненный клеточным соком Лизосомы- это мелкие мембранные пузырьки Аппарат Гольджи- входит в состав единной мембранной сети клетки и представляет собой стопку плоских цистерн ЭПС- совокупность вакуоли, каналов, трубочек образует внутри цитоплазмы мембранную сеть, объединенную в единое целое с наружной мембранной ядерной оболочки
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