Перечислите одномембранные органойды клетки и дайте им определения

Биология
Перечислите одномембранные органойды клетки и дайте им определения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) лизосомы 2) вакуоли 3) аппарат Гольджи 4) Эндоплазматическая сеть(ЭПС) вакуоли- это мембранный пузырек, заполненный клеточным соком Лизосомы- это мелкие мембранные пузырьки Аппарат Гольджи- входит в состав единной мембранной сети клетки и представляет собой стопку плоских цистерн ЭПС- совокупность вакуоли, каналов, трубочек образует внутри цитоплазмы мембранную сеть, объединенную в единое целое с наружной мембранной ядерной оболочки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста уравнение а) и б), и номер 4❤❤❤
Ответить
Математика
Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом
Ответить
Математика
386×29-386-386×18 найдите значение выражения
Ответить
Русский язык
Придумай и запиши предложения с данными словами . Раздели эти слова для переноса. ??льбом, пальто, ручейки, горький, поймал, чайник
Ответить
Технология
Как украсить это кольцо ? помогите. это подарок маме!
Ответить