Решите пожалуйста уравнение а) и б), и номер 4❤❤❤

Математика
Решите пожалуйста уравнение а) и б), и номер 4❤❤❤
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x-5/11=3/11   x=3/11+5/11=8/11 b).6,28y-2,8y=36,54     3,48y=36,54    y=36,54:3,48,  y=10,5 4.Решение:   1.7/15-1/12=  (7·5-1·12)/60=(35-12)/60=23/60( засеяли за 2-ой)день  2.7/15+23/60= (7·4+23)/60=(28+23)/60=51/60=17/20(за 2 дня)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тетрадь в клетку стоит -р, альбом на -р, дороже, чем тетрадь, а ручка на -р, дешевле чем альбом
Ответить
Математика
386×29-386-386×18 найдите значение выражения
Ответить
Русский язык
Придумай и запиши предложения с данными словами . Раздели эти слова для переноса. ??льбом, пальто, ручейки, горький, поймал, чайник
Ответить
Технология
Как украсить это кольцо ? помогите. это подарок маме!
Ответить
Математика
Свежие грибы содержат-90%, а сухие 12%. Сколько свежих грибов нужно собрать, чтобы получить 1 кг сушеных?
Ответить