Решите пожалуйста уравнение а) и б), и номер 4❤❤❤
Математика
Решите пожалуйста уравнение а) и б), и номер 4❤❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) x-5/11=3/11 x=3/11+5/11=8/11 b).6,28y-2,8y=36,54 3,48y=36,54 y=36,54:3,48, y=10,5 4.Решение: 1.7/15-1/12= (7·5-1·12)/60=(35-12)/60=23/60( засеяли за 2-ой)день 2.7/15+23/60= (7·4+23)/60=(28+23)/60=51/60=17/20(за 2 дня)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Придумай и запиши предложения с данными словами . Раздели эти слова для переноса. ??льбом, пальто, ручейки, горький, поймал, чайник