Придумай и запиши предложения с данными словами . Раздели эти слова для переноса. ??льбом, пальто, ручейки, горький, поймал, чайник
Русский язык
Придумай и запиши предложения с данными словами . Раздели эти слова для переноса. ??льбом, пальто, ручейки, горький, поймал, чайник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я купил в магазине альбом.моя мама одела сегодня сове новое пальто.мы с классом поехали посмотреть на ручейки.мне подарили горький шоколад.я поймал мяч на физкультуре.мой папа побежал выключать чайник.Аль-бом, паль-то, ру-чей-ки, горь-кий, пой-мал, чай-ник
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