Чем клетки человека и животного принципиально отличаются от клеток растений

Биология
Чем клетки человека и животного принципиально отличаются от клеток растений
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Гость:
Половые клетки животных и человека принципиально отличаются от клеток растений
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