Сочинение 4 класс кем я хочу стать и почему

Гость: Гость:

Кем я бы хотела стать в будущем Думаю, многие дети задумывались о том, кем хотят стать когда вырастут. Ах уж эти детские мечты! Космонавты и химики, путешественники и великие ученые... в общем, я не исключение их хочу поведать вам о том, с чем хочу связать свою жизнь.А именно - это творчество. Я очень люблю создавать что-то новое и давать старым вещам "новую жизнь". Создавать из дырявых носков игрушки, из футболок - картины... а еще обожаю рисовать. Думаю, что чтобы не случилось, буду я жить в бедности, доход мой будет не велик... я все-равно буду преданной своему делу и стараться заниматься им как можно больше.