Сочинение 4 класс кем я хочу стать и почему
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Сочинение 4 класс кем я хочу стать и почему
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Гость:
Кем я бы хотела стать в будущем Думаю, многие дети задумывались о том, кем хотят стать когда вырастут. Ах уж эти детские мечты! Космонавты и химики, путешественники и великие ученые... в общем, я не исключение их хочу поведать вам о том, с чем хочу связать свою жизнь.А именно - это творчество. Я очень люблю создавать что-то новое и давать старым вещам "новую жизнь". Создавать из дырявых носков игрушки, из футболок - картины... а еще обожаю рисовать. Думаю, что чтобы не случилось, буду я жить в бедности, доход мой будет не велик... я все-равно буду преданной своему делу и стараться заниматься им как можно больше.
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