Найти точки пересечения параболы и прямой у=1/5х^2 и у=20-3х

Гость: Гость:

Пиши так: 1/5х2=20-3х х2=100-15х х2+15х-100=0 Д=15*15-4*1*(-100)=625 больше 0 (2корня) , парабола и прямая пересекаются в двух точках. х1=(-15+25):2=5 у1=20-3*5=5 х2=(-15-25):2=-20 у2=20-3*(-20)=80 Ответ: прямая и парабола пересекаются в двух точках с координатами (5; 5) и (-20; 80)