Что обещал Лжедмитрий 1: боярам, дворянам, казакам, горожанам, Папе римскому, Польс??ому королю и воеводе Юрию Мнишеку?
История
Что обещал Лжедмитрий 1: боярам, дворянам, казакам, горожанам, Папе римскому, Польс??ому королю и воеводе Юрию Мнишеку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боярам править совместно с боярской думой дворянам отменить крепостное право казакам свободу и земли крестьянам дать полную свободу горожанам отменить казни начать борьбу с поборами и взятками Римскому папе обещал ввести его в россию Польскому королю пообещал смоленск и северные земли Юрию пообещал новгород псков и миллион золотом
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