Зводити рахунки- брати на приціл- номер не пройде- як рукою знято- чекати біля ??оря погоди- закручувати гайки- згущувати фарби- заварити кашу-
Українська мова
Зводити рахунки- брати на приціл- номер не пройде- як рукою знято- чекати біля ??оря погоди- закручувати гайки- згущувати фарби- заварити кашу-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мстити кому-небудь Не вдасться що-небудь Швидко пройшло Марно на щось розраховувати Посилювати вимоги до когось Сильно перебільшувати що-небудь Створити проблему
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