Многочлены x (2x+3)-5 (x^2-3x)=3x (7-x)

Алгебра
Многочлены x (2x+3)-5 (x^2-3x)=3x (7-x)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х2+3х-5х2+15х=21х-3х2 -3х2+18х-21х+3х2=0 -3х=о х=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какое из соеденений - чилийская селитра (NaNO3) или индийская селитра (KNO3) богаче азотом??
Ответить
Математика
Длина каждой стороны восьмиугольника равна одному дециметра 5 сантиметров Вычисли периметр этого многоугольника и выразите его в дициметрах
Ответить
Алгебра
Выразите Х из равенства (АХ+7):В=5
Ответить
Литература
Напишите сочинение В чем сходство и различие характеров кирила Троекурова и Андр??я Дубровского 120-150 слов срочно плиз!!!
Ответить
Алгебра
Упростите выражение 5x+1-(2x-3)+(x-1) и найдите его значение при = пять шестых
Ответить