Многочлены x (2x+3)-5 (x^2-3x)=3x (7-x)
Алгебра
Многочлены x (2x+3)-5 (x^2-3x)=3x (7-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х2+3х-5х2+15х=21х-3х2 -3х2+18х-21х+3х2=0 -3х=о х=0
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