Упростите выражение 5x+1-(2x-3)+(x-1) и найдите его значение при = пять шестых
Алгебра
Упростите выражение 5x+1-(2x-3)+(x-1) и найдите его значение при = пять шестых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+1-2х+3+х-1 4х+3 4×5/6+3 10/3+3 13/3 4 целых 1/3
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