5. Турист прошел 10 км со скоростью 5 км/ч и проехал на велосипеде 60 км со скоростью 20 км/ч. Найти среднюю скорость его передвижения.
Математика
5. Турист прошел 10 км со скоростью 5 км/ч и проехал на велосипеде 60 км со скоростью 20 км/ч. Найти среднюю скорость его передвижения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:5=2 60:20=3 2+3= 5 Я так думаю
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