5. Турист прошел 10 км со скоростью 5 км/ч и проехал на велосипеде 60 км со скоростью 20 км/ч. Найти среднюю скорость его передвижения.

Математика

5. Турист прошел 10 км со скоростью 5 км/ч и проехал на велосипеде 60 км со скоростью 20 км/ч. Найти среднюю скорость его передвижения.

Автор: Гость