Даны две плоскости альфа и бета и три точки A B M,причём точка M принадлежит обеим пл??скостям. Точки A и B принадлежат соотвественно плоскостям альфаи бета. Выясните,имеют ли общие точки плоскость (ABM) и плоскость гамма,прохо...

Геометрия

Даны две плоскости альфа и бета и три точки A B M,причём точка M принадлежит обеим пл??скостям. Точки A и B принадлежат соотвественно плоскостям альфаи бета. Выясните,имеют ли общие точки плоскость (ABM) и плоскость гамма,проходящая через линию пересечения плоскостей альфа и бета и точку E-середину отрезка AB. Если имеют то покажите их на чертеже

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