Даны две плоскости альфа и бета и три точки A B M,причём точка M принадлежит обеим пл??скостям. Точки A и B принадлежат соотвественно плоскостям альфаи бета. Выясните,имеют ли общие точки плоскость (ABM) и плоскость гамма,прохо...

Геометрия
Даны две плоскости альфа и бета и три точки A B M,причём точка M принадлежит обеим пл??скостям. Точки A и B принадлежат соотвественно плоскостям альфаи бета. Выясните,имеют ли общие точки плоскость (ABM) и плоскость гамма,проходящая через линию пересечения плоскостей альфа и бета и точку E-середину отрезка AB. Если имеют то покажите их на чертеже
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полоска А)))))ыкшпкрактлакгшклкаштка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько раз надо увеличить число 336 ,чтобы ооно стало кратно 9
Ответить
Русский язык
Слова в которых звуков меньше чем букв в каждом слове три слога
Ответить
История
1. Яка європейська держава наприкінці 16 століття найбільше постраждала від "Револ??ції цін"? 2. Яка європейська держава у 16 ст. зтала головним ...
Ответить
Математика
Сколько сотен в каждом числе 3700
Ответить
Русский язык
Какие предложения построены неверно? Исправьте эти предложения и запишите. 1) Подойдя к дому ,нас настиг сильный ливень. 2)В зоопарке мы видели в...
Ответить