1. Яка європейська держава наприкінці 16 століття найбільше постраждала від "Револ??ції цін"? 2. Яка європейська держава у 16 ст. зтала головним європейським виробником і постачальником коксу?

История
1. Яка європейська держава наприкінці 16 століття найбільше постраждала від "Револ??ції цін"? 2. Яка європейська держава у 16 ст. зтала головним європейським виробником і постачальником коксу?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Англія ну і млжливо австралія і каліфорнія стала головним європейським виробником
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