Расстояние между пунктами А и В равно 30 км. Из А в направление В выехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Одновременно из В в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. На каком расстоянии от пункта В мотоцик...

Алгебра
Расстояние между пунктами А и В равно 30 км. Из А в направление В выехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Одновременно из В в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. На каком расстоянии от пункта В мотоциклист догонит велосипедиста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через час, так как за час мотоциклист проедет разницу между городами и те 10 км которые за час проедет велосипедист)
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