Расстояние между пунктами А и В равно 30 км. Из А в направление В выехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Одновременно из В в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. На каком расстоянии от пункта В мотоцик...

Алгебра

Расстояние между пунктами А и В равно 30 км. Из А в направление В выехал мотоциклист со скоростью 40 км/ч. Одновременно из В в том же направлении выехал велосипедист со скоростью 10 км/ч. На каком расстоянии от пункта В мотоциклист догонит велосипедиста?

Автор: Гость