Реши уравнения х+3=11 3+х=12 11-х=3
Математика
Реши уравнения х+3=11 3+х=12 11-х=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X + 3 = 11 x +3 -3 = 11 -3 x = 8 3 + x = 12 3 + x - 3 = 12 -3 x = 9 11-x = 3 11 - x - 11 = 3 - 11 -x = -8 x = 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Математика
Три богатыря решили посоревноваться кто поднимет самый тяжелый камень Илья Муромец поднял камень массой в 3 раза больше чем Алеша Попович который п...
Математика
Имеется сто билетов с набирали 1,2,3...,98,99 и 10 ящиков с номерами 1,2,...,9. Билет разрешае??ся опускать в ящик, если номер ящика содержит в зап...