Имеется сто билетов с набирали 1,2,3...,98,99 и 10 ящиков с номерами 1,2,...,9. Билет разрешае??ся опускать в ящик, если номер ящика содержит в записи номера билета. Может ли после некоторого раскладивания всех билетов по указа...
Математика
Имеется сто билетов с набирали 1,2,3...,98,99 и 10 ящиков с номерами 1,2,...,9. Билет разрешае??ся опускать в ящик, если номер ящика содержит в записи номера билета. Может ли после некоторого раскладивания всех билетов по указанному правилу хотя бы один ящик оказаться пустым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,не может ,в одном из ящиков будет хоть один билет
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