Имеется сто билетов с набирали 1,2,3...,98,99 и 10 ящиков с номерами 1,2,...,9. Билет разрешае??ся опускать в ящик, если номер ящика содержит в записи номера билета. Может ли после некоторого раскладивания всех билетов по указа...

Математика

Имеется сто билетов с набирали 1,2,3...,98,99 и 10 ящиков с номерами 1,2,...,9. Билет разрешае??ся опускать в ящик, если номер ящика содержит в записи номера билета. Может ли после некоторого раскладивания всех билетов по указанному правилу хотя бы один ящик оказаться пустым.

Автор: Гость