Как сделать краткую запись к #208?

Математика
Как сделать краткую запись к #208?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соб.ск-15 км/ч По теч.реки-2ч Пр.теч.реки-3ч Ск.теч.реки-2км/с Какое расстояние пр.катер за это время
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