Найдите причастный оборот. Зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих ещё до нашествия на Москву французов.

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Найдите причастный оборот. Зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих ещё до нашествия на Москву французов.

Автор: Гость