Как разложить число 125=... 175=...

Математика
Как разложить число 125=... 175=...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на множители, то вот так: 125=5*5*5 175=5*5*7
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