Кто из героев "Слова о Полку Игореве" "изронил золотое слово со слезами смешанное"?? Заранее спасибо!!

Литература

Кто из героев "Слова о Полку Игореве" "изронил золотое слово со слезами смешанное"?? Заранее спасибо!!

Автор: Гость