Кто из героев "Слова о Полку Игореве" "изронил золотое слово со слезами смешанное"?? Заранее спасибо!!

Литература
Кто из героев "Слова о Полку Игореве" "изронил золотое слово со слезами смешанное"?? Заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Святослав, князь Киевский 
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