Списать вставить пропущенные буквы у существительных с пропущенными окончаниями определить склонение и падеж.Выгнали однажды охотники из берлоги медведицу.А в берлоге кто то кричит.Вытащил Геннадий Григорьевич из берлоги медвеж...
Русский язык
Списать вставить пропущенные буквы у существительных с пропущенными окончаниями определить склонение и падеж.Выгнали однажды охотники из берлоги медведицу.А в берлоге кто то кричит.Вытащил Геннадий Григорьевич из берлоги медвежонка.До деревни он нес малыша в куртке.Медвежонок оказался очень любопытным.На Лена стояли цветы.Малыш зацепился когтями,потянул горшок зубами.Тот показался и Урал.Цветок оказался кисленьким и сочным.Из куст земли выпили толстый и аппетитный червяк.Он полз,извивался.Червяк тоже был вкусный.Охотник погрозил малышу пальцем.Медвеженок спрятался за печку и ворчал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Покатился и упал из куста выполз 1скл род п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Английский язык