Списать вставить пропущенные буквы у существительных с пропущенными окончаниями определить склонение и падеж.Выгнали однажды охотники из берлоги медведицу.А в берлоге кто то кричит.Вытащил Геннадий Григорьевич из берлоги медвеж...

Русский язык

Списать вставить пропущенные буквы у существительных с пропущенными окончаниями определить склонение и падеж.Выгнали однажды охотники из берлоги медведицу.А в берлоге кто то кричит.Вытащил Геннадий Григорьевич из берлоги медвежонка.До деревни он нес малыша в куртке.Медвежонок оказался очень любопытным.На Лена стояли цветы.Малыш зацепился когтями,потянул горшок зубами.Тот показался и Урал.Цветок оказался кисленьким и сочным.Из куст земли выпили толстый и аппетитный червяк.Он полз,извивался.Червяк тоже был вкусный.Охотник погрозил малышу пальцем.Медвеженок спрятался за печку и ворчал

Автор: Гость