Автобус проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую половину со ско??остью 80 км/ч. Найдите среднюю физическую и среднюю арифметическую скорости его движения.

Физика

Автобус проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую половину со ско??остью 80 км/ч. Найдите среднюю физическую и среднюю арифметическую скорости его движения.

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