Автобус проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую половину со ско??остью 80 км/ч. Найдите среднюю физическую и среднюю арифметическую скорости его движения.
Физика
Автобус проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а вторую половину со ско??остью 80 км/ч. Найдите среднюю физическую и среднюю арифметическую скорости его движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vср=(S1+S2)/(t1+t2) S1=S2=S/2 vср=S/(S1/v1+S2/v2)=S/(S/2(1/v1+1/v2))=2/(1/v1+1/v2)=(2v1*v2)/(v1+v2) Vср=68,58(м/с) vарифм=(v1+v2)/2 vарифм=70(м/с)
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